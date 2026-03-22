Atlara İşkence Ederek Bayıltan Canilere İbretlik Ceza: Barınakta Temizlik Yapacaklar

Adana'da Merkez Park'ta atlara eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, şüphelilere ayrıca haftanın bir günü hayvan barınağı temizleme yükümlülüğü getirildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta hayvanlara eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından emniyet birimleri tarafından çalışma başlatılmış, atların sahipleri olduğu değerlendirilen A.U. ile Ö.A. gözaltına alınmıştı.

BARINAKTA TEMİZLİK YAPACAKLAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken ayrıca haftanın bir günü hayvan barınağında temizlik yapma yükümlülüğü getirildi.

ATLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan, olayda söz konusu olan atların koruma altına alınarak ilgili belediye ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

