Örgüt Üyeleri Dört Kategoriye Ayrılacak: Tarih Verildi! Yasal Düzenleme TBMM'ye Geliyor

Mecliste kurulan süreç komisyonunun ortak raporunun yayınlanmasının ardından gözler çıkarılması planlanan yasal düzenlemelere çevrildi. Bu kapsamda silah bırakan ve Türkiye'ye dönüş yapacak olan örgüt üyelerine yönelik yasal düzenlemelerin kapsamına ilişkin dört kategorili bir değerlendirme yapılacağı iddia edildi. Bu kapsamda yasa teklifinin Nisan ayı içerisinde çıkarılması bekleniyor.

Örgüt Üyeleri Dört Kategoriye Ayrılacak: Tarih Verildi! Yasal Düzenleme TBMM'ye Geliyor
Meclis bünyesinde yürütülen süreç komisyonunun faaliyetlerini tamamlaması ve ortak raporun yayımlanmasının ardından gözler yapılması beklenen yasal düzenlemelere çevrildi.

Örgüt üyelerinin hangi hukuki çerçevede değerlendirileceğine ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre dört farklı kategori tanımı yapılması öngörülüyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti yetkililerinin işaret ettiği üzere, yasal düzenlemelere ilişkin adımların bayramdan sonra atılması beklenirken, İran merkezli süren bölgesel gerilimin süreci uzatabileceği uyarıları yapılıyor.

DÖRT KATEGORİ PLANI

Gazetenin AKP kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Türkiye’ye gelecek örgüt üyelerine yönelik cezalarda bazı indirimler planlanıyor. Buna bağlı olarak örgüt üyelerinin dört kategoriye ayrılacağı belirtiliyor.

Buna göre "Suça karışanlar, suça karışmayanlar, arananlar ve cezaevinde olanlarla ilgili" olmak üzere dört başlıkta düzenlemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

Haberde bugün cezaevinde 4 bin civarında PKK’lının olduğunu, bunların 500’ten fazlasının ağırlaştırılmış hapis cezasının bulunduğu kaydedilirken, Abdullah Öcalan'ın da ağırlaştırılmış hapis cezası alanlar arasında olduğu belirtildi.

GÖZLER NİSAN AYINDA

Yasal düzenlemelerin başlaması için siyasi iktidar kanadından temsilcilerin ‘teyit mekanizmasına’ işaret ettiği belirtiliyor. Buna göre Erdoğan’ın, MİT’ten gelecek teknik rapor doğrultusunda nisan ayı itibarıyla çerçeve yasanın çıkarılmasına yönelik talimat verebileceği belirtiliyor.

İRAN SAVAŞI SÜRECİ ETKİLEYEBİLİR

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede artan tansiyona da dikkat çekiliyor.

AKP kaynaklarına göre, bölgedeki savaş süreci bir miktar yavaşlatabilir; ancak en geç nisan ayında yasal düzenlemelere başlanacağı yönünde beklentiler bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

