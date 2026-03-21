İsyan Ettiren Görüntüler: Ata Bayıltana Kadar Şiddet!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsyan ettiren olay dün Adana'nın Seyhan ilçesi Merkez Park’ta meydana geldi. A.U. (25) ile Ö.A. (26), arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı.

Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından A.U. ve Ö.A.’yı adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA