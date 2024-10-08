Atatürk Heykeline Balyozlu Saldırı! Tarihi Anıtı Paramparça Edecekti...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline bir saldırı düzenlendi. Bir şahıs, büste çıkıp elindeki balyozla heykeli parçalamaya çalıştı. Olaya tanık olan vatandaşlar şahsa müdahale ederek büstten indirdi.

'PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR'

Valilikten yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği belirtildi.

M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA