Sokak Ortasında Kadına Yumruklu Saldırı! Bekçiler Kurtardı

Arnavutköy’de tartıştığı kişinin otomobilinden inen bir kadın, arkasından gelen kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kadını kurtaran bekçiler saldırganı gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ancak darbedilen kadın şikayetçi olmayınca şüpheli serbest bırakıldı.

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Olay, 03:40’da Arnavutköy Fatih Caddesi Merkez Camii önündeki meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bir kişiyle tartışan kadın, araçtan indi. Kadının otomobilden inmesine öfkelenen kişi, peşinden koştu. Çevredekilere aldırış etmeyen saldırgan, kadının başına yumruk atmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyarak koşan bekçiler kadını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezine götürülen şüpheliden darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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