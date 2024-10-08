Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'Özel' Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘özel’ bir doğum günü hediyesi gönderdiği bildirildi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, konuya ilişkin açıklamasında "Türk Cumhurbaşkanı, dünkü görüşmeden önce özel olarak bir hediye gönderdi. Bu, güzel bir Türk hediyesiydi" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerle bir araya gelen Uşakov, Erdoğan’ın Putin’e gönderdiği hediyenin devlet çalışanlarının kabul etmesi için izin verilen 3 bin rublelik sınırın altında olup olmadığının sorulmasının üzerine ise "Biraz üzerinde" dedi.

Uşakov, Putin’e başka hediyeler gelip gelmediğinin sorulması üzerine ise, detay vermeyecek "Hediyeler vardı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN PUTİN’İ ARAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Putin’i telefonla arayarak Rus liderin 72’inci yaşını kutlamıştı.