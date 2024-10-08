AKP'li Belediyede Regl Tahammülsüzlüğü! Meclis Toplantısında Kadın Üyeye Söz Hakkı Verilmedi

AKP'li Ümraniye Belediyesi Meclis toplantısında AKP ve CHP grubu arasında toplantının 'adil yönetilmediği' gerekçesiyle tartışma çıktı. Aile ve Kadın Komisyonu üyesi CHP'li Avukat Sema Dal Alkan, kadınların regl izniyle ilgili komisyon önerisinin kendisine okutulmamasına tepki gösterdi. CHP grubu, Meclis başkanının AKP'lilerin baskısı altında kaldığı ve CHP grubuna yeterince söz vermediği yönünde eleştirilerde bulundu.

'BİR KADINA BİLE OKUTMUYORSUNUZ'

CHP’li üyeler, Meclis Başkan Vekili Ziya Durmuş Çiftçioğlu’nun oturumlarda kendilerine kürsü konuşmalarına izin vermemesi nedeniyle tepki gösterdi. Son olarak kadın komisyonuna öneri sunmak isteyen Alkan’a söz verilmemesi üzerine toplantı sonunda gergin anlar yaşandı. Alkan “Başkanım söz hakkı vermiyorsunuz. Ben kadın aile komisyonunda olan bir kadınım, avukatım. Biz burada sürekli sizin telkinlerinizle siyaset yapmak ve sınırlarımızı çizmek zorunda kalıyoruz. Bir kadın olarak kadınlarla ilgili bir önerge sunuyorum, bir talepte bulunuyorum. Ve siz bir kadına bile okutmuyorsunuz, divan katiplerine okutuyorsunuz. Usul tartışıyorsanız biraz da burada bize verdiğiniz söz hakları konusunda usul tartışın. Sizler bize söz hakkı tanımadığınız sürece, kadınlarla ilgili konuşmaları kadınlar yapamadığı sürece bizler de öfkeleneceğiz bir noktadan sonra” şeklinde tepki gösterdi.

'BELEDİYEDE ÇALIŞANLAR İÇİN 1 GÜN REGL İZNİ' ÖNERİSİ

Söz konusu önergede Ümraniye Belediyesi’nde çalışan kadınlar için ayda 1 gün regl izni verilmesi önerisi sunuldu. Önergede “Bu izin kadın çalışanların sağlık ve refahını desteklemek, iş verimliliğini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir adım olacaktır. Bunu uygulayan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler mevcuttur. Örnek vermek gerekirse Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe belediyelerini sayabiliriz” dendi.

Kaynak: Gerçek Gündem