Çöp Sanıp Attı Ama Meğer Servet Değerindeymiş! Müzeyi Karıştıran Olay

Hollanda’daki LAM Müzesi’nde yeni işe başlayan bir çalışan, Fransız sanatçı Alexandre Lavet'in "All The Good Times We Spent Together" adlı eserini, ilk bakışta atılmış ve ezilmiş gibi görünen içecek kutuları olarak algılayarak yanlışlıkla çöpe attı.

Müze sözcüsü Froukje Budding, eserlerin ziyaretçileri şaşırtmak amacıyla alışılmadık yerlerde sergilendiğini söyledi. Budding, söz konusu sanat eserinin bu sebeple asansörde sergilendiğine dikkat çekti.

MÜZEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin müzeden yapılan açıklamada sanat eserinin çöp torbasında bulunduğunu aktarırken şu ifadelere yer verdi:

“Küratör (müze yöneticisi) kutuların kaybolduğunu fark ettiğinde kapsamlı bir arama başlatıldı. Küratör Elisah van den Bergh sonunda sanat eserini atılmaya hazır bir çöp torbasında buldu. Mucizevi bir şekilde, her iki kutu da sağlam bulundu. Temizlendiler ve müze girişinde geçici olarak onur yerine konuldular, artık geleneksel bir kaide üzerinde sergileniyorlar.”

Kaynak: DHA