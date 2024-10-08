Sizde Hiç mi Vicdan Yok! İkbal'in Katledildiği Yerde Klip Çektiler
Geçtiğimiz günlerde öldürülen genç kadınlardan İkbal Uzuner'in katledildiği Edirnekapı surlarında kan donduran bir video çekildi. Sosyal medyada etkileşim almak isteyen bir erkek, surda şarkıyla kurguladığı bir video paylaştı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 Ekim Cuma günü iki genç kadının öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğdu. 19 yaşındaki Semih Çelik'in yaşıtı Ayşenur Halil'i katledip ardından Edirnekapı surunda İkbal Uzuner'i öldürmesi ülkede infial yarattı. Birçok kentte protesto yürüyüşleri düzenlenip kadın cinayetlerine karşı tepkiler yükseldi.
Türkiye'de kadına yönelik nefret ve şiddet eylemlerinin gittikçe büyümesi derin tartışmalar başlatırken, sosyal medyada yer bazı çirkin paylaşımlar ise "pes" dedirtti. TikTok'ta paylaşılan bir video, izleyenlerin tepkisini çekti.
CİNAYET MAHALLİNDE ŞARKILI VİDEO
19 yaşındaki İkbal Uzuner'in öldürüldüğü Edirnekapı surlarında video çeken bir şahsın, kameraya poz verip videoyu bir şarkıyla kurgulamasına tepki yağdı. Tüm ülkeyi sarsan bir olayla ilgili, sosyal medyada etkileşim almak adına böyle bir video çekilmesi vicdanları yaraladı.
Kaynak: Gerçek Gündem