Sizde Hiç mi Vicdan Yok! İkbal'in Katledildiği Yerde Klip Çektiler

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 Ekim Cuma günü iki genç kadının öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğdu. 19 yaşındaki Semih Çelik'in yaşıtı Ayşenur Halil'i katledip ardından Edirnekapı surunda İkbal Uzuner'i öldürmesi ülkede infial yarattı. Birçok kentte protesto yürüyüşleri düzenlenip kadın cinayetlerine karşı tepkiler yükseldi.

Türkiye'de kadına yönelik nefret ve şiddet eylemlerinin gittikçe büyümesi derin tartışmalar başlatırken, sosyal medyada yer bazı çirkin paylaşımlar ise "pes" dedirtti. TikTok'ta paylaşılan bir video, izleyenlerin tepkisini çekti.

CİNAYET MAHALLİNDE ŞARKILI VİDEO

19 yaşındaki İkbal Uzuner'in öldürüldüğü Edirnekapı surlarında video çeken bir şahsın, kameraya poz verip videoyu bir şarkıyla kurgulamasına tepki yağdı. Tüm ülkeyi sarsan bir olayla ilgili, sosyal medyada etkileşim almak adına böyle bir video çekilmesi vicdanları yaraladı.

Kaynak: Gerçek Gündem