Atatürk Büstüne Zarar Veren Kişi Tutuklandı

Erzurum’da Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Atatürk Büstüne Zarar Veren Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’ndeki Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne bir kişinin zarar verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İsminin Y.E. olduğu belirlenen şahıs Palandöken yolunda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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