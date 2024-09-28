Şanlıurfa Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erdal K. idaresindeki 50 AAL 533 plakalı otobüs, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 80. kilometresinde Hasan C'nin kullandığı 31 AIK 651 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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