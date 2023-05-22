Ataşehir'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın: 1 kişi yaralandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mobilya imalathanesinin dizayn bölümünde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran yangında dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mobilya imalathanesinin dizayn bölümünde yangın çıktı. Yoğun dumanların kapladığı imalathanede çalışan bir kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

Ferhat Paşa Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin dizayn bölümünde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Atölyede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede alevler binanın çevresini kısa sürede sardı. Atölyenin alev alev yandığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın hakkında konuşan Aydın Sürmelioğlu,” Biz imalathaneye gelmiştik malzeme almaya. Atölyede yangın çıkmış bizde şuan içeri giremiyoruz. Hepimizin açısından kötü oldu” dedi

Öte yandan binada maddi hasar meydana geldi.

 

Kaynak: İHA

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