Kürtçe müzikle halay çekerken gözaltına alınan 4 genç adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Moda sahilinde Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken gençlere polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan dört genç adliyeye sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı gelişmeye göre, dün İstanbul Kadıköy'deki Moda sahilinde Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken gençlere polis müdahale etti ve müzik hoparlörüne el koydu. Gençlerin buna tepki göstermesi üzerine polisle gençler arasında arbede çıktı. Çevredekilerin tepki gösterdiği olayda biber gazı da kullandığı belirtilen polis, havaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından olay yerinden uzaklaşan gençlerin peşinden koşan polis, en az 4 genci gözaltına aldı.

Sosyal medyada birçok hesap tarafından gözaltına alınan ve ters kelepçeli bir şekilde yüz üstü yatırılmış gençlerin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde polis arabasından mehter marşı çaldığı da görüldü.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin anlatımında ise polisin şikayet üzerine gençleri uyardığı, polise mukavemet sırasında bir polisin sağ el kemiğinin kırıldığı, polisin "kalabalığı dağıtma amacıyla" havaya üç kez ateş açtığı ifadeleri yer aldı. Ayrıca, sosyal medyada yer alan şahısların mülteci olduğuna dair iddialar yalanlandı. Gençlerin Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildiği öğrenildi.