Kürtçe müzikle halay çekerken gözaltına alınan 4 genç adliyeye sevk edildi

Kadıköy Moda sahilinde Kürtçe müzikle halay çeken gençleri engelleyen polisin müdahalesi sonucu çıkan arbedede gözaltına alınan gençler adliyeye sevk edildi. Polisin olay sırasında havaya ateş açması tepkiye neden olmuştu.

Son Güncelleme:

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Moda sahilinde Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken gençlere polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan dört genç adliyeye sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı gelişmeye göre, dün İstanbul Kadıköy'deki Moda sahilinde Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken gençlere polis müdahale etti ve müzik hoparlörüne el koydu. Gençlerin buna tepki göstermesi üzerine polisle gençler arasında arbede çıktı. Çevredekilerin tepki gösterdiği olayda biber gazı da kullandığı belirtilen polis, havaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından olay yerinden uzaklaşan gençlerin peşinden koşan polis, en az 4 genci gözaltına aldı.

Sosyal medyada birçok hesap tarafından gözaltına alınan ve ters kelepçeli bir şekilde yüz üstü yatırılmış gençlerin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde polis arabasından mehter marşı çaldığı da görüldü.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin anlatımında ise polisin şikayet üzerine gençleri uyardığı, polise mukavemet sırasında bir polisin sağ el kemiğinin kırıldığı, polisin "kalabalığı dağıtma amacıyla" havaya üç kez ateş açtığı ifadeleri yer aldı. Ayrıca, sosyal medyada yer alan şahısların mülteci olduğuna dair iddialar yalanlandı. Gençlerin Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildiği öğrenildi.

 
 
 
Etiketler
polis - bekçi şiddeti
Son Güncelleme:
Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı: Bir seçeneğimiz var o da tek adamı göndermek DİSK Ege Bölge Temsilcisi: Bir seçeneğimiz var o da tek adamı göndermek
Fatih Altaylı: Hiç sevinmeyin, buradayım, ölmedim Fatih Altaylı, vedasına sevinen AKP'li kalemi yazdığına pişman etti
Aşkı dolu dolu yaşayan ve çapkınlıkta sınır tanımayan 3 burç Aşkı dolu dolu yaşayan ve çapkınlıkta sınır tanımayan 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir? Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir?
Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar
İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar
Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programa ilişkin açıklama: İyi önlemler aldık ama bir tanecik trol saldırısı yedik maalesef Oğuzhan Uğur: İyi önlemler aldık ama bir tanecik trol saldırısı yedik maalesef
Merve Dizdar: Cannes dönüşü uçağa alınmadım Merve Dizdar: Cannes dönüşü uçağa alınmadım