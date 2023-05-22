Baharla birlikte yeniden ortaya çıktı... Sivas'ta bir kişi kene nedeniyle hayatını kaybetti
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören yurttaş hayatını kaybetti.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyünde yaşayan İ.B'ye (36) kene yapıştı.
Rahatsızlanan İ.B, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.B, yaşam mücadelesini kaybetti.
İ.B'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: