Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı: İşçiler Maaşını Alamadı, Toplu İş Sözleşmesi Onaylanmadı

GERÇEK GÜNDEM

DİSK Genel İş’in örgütlü olduğu Kartal Belediyesi’nde grev kararı alınmasının ardından, anlaşmazlıkla sonuçlanan görüşmelerin ardından, 3 Nolu şubenin temsil ettiği yaklaşık 1800-2000 işçiyi kapsayan Onursal Adıgüzel'in Başkanı Olduğu Ataşehir Belediyesi’nde grev kararı alındı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HENÜZ ONAYLANMADI

Maltepe, Kartal ve Ataşehir Belediyesi'nde işçilerin taleplerinin karşılanmamasının ardından sendika tarafından grev kararı çıktı. Ataşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi'nin 1 Temmuz tarihinde onaylanması gerekirken, belediye yöneticileri tarafından sendikanın oyalandığı ve ücret teklifinin yapılmadığı ortaya çıktı.

MAAŞLAR ÖDENMEDİ

Onursal Adıgüzel'in Belediye Başkanı Seçildiği Ataşehir Belediyesinde çalışanların ayın 15'inde maaşlarını alması gerekirken, henüz ücretlerini alamadığı ve memurların da sosyal denge ücretlerini henüz alamadığı bildirildi.

GREV KARARI ÇIKTI

DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube yönetimi ile Ataşehir Belediyesi'nin yetkilendirdiği Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında Haziran ayından beri süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri itibariyle tıkandı. Genel-İş 3 No'lu Şube yönetimi, belediye işçileriyle yapılan görüşmeler sonrası gönderdiği mesajda grev kararını asma yönünde karar aldıklarını duyurdu.

DİSK Genel İş Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli yol arkadaşlarımız;

Eş zamanlı başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde tüm belediye işçileri olarak artık yeni bir safhadayız. Emeğimizin hakkını almak, insanca yaşamak, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için hep birlikte isyanımızı dile getiriyoruz. Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde birer gün araya GREV UYGULAMA KARARLARINI asıyoruz. 22 Ekim Salı

günü Ataşehir Belediyesi işçileriyle; 23 Ekim Çarşamba günü Maltepe Belediyesi işçileriyle dayanışmaya gidiyoruz. 24 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te Kadıköy Belediyesi'nde hep birlikte grev kararımızı asıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem