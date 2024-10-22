Gebze'de Korkutan Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralandı.
Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 866 Sokak’taki 5 katlı bir binanın 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama oldu.
Patlamada, binada ağır hasar oluştu, 6 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sokakta önlem alırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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