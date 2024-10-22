Adana'da Isıtıcı Felaketi: 3 Küçük Kardeş Yangında Öldü! Geriye Küle Dönmüş Beşik Kaldı

Adana'da yatağın altına konulan ısıtıcı faciaya yol açtı. Isıtıcıdan çıkan yangın 6, 3 ve 1 yaşlarındaki üç kardeşi hayattan kopardı. 1 yaşındaki bebeğin beşiği ile yangına sebep olan ısıtıcı görüntülendi...

Adana'da Isıtıcı Felaketi: 3 Küçük Kardeş Yangında Öldü! Geriye Küle Dönmüş Beşik Kaldı

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi. Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı konuldu.

Adana'da Isıtıcı Felaketi: 3 Küçük Kardeş Yangında Öldü! Geriye Küle Dönmüş Beşik Kaldı - Resim : 1

Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu. Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı.

Adana'da Isıtıcı Felaketi: 3 Küçük Kardeş Yangında Öldü! Geriye Küle Dönmüş Beşik Kaldı - Resim : 2

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Annenin evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi.

Adana'da Isıtıcı Felaketi: 3 Küçük Kardeş Yangında Öldü! Geriye Küle Dönmüş Beşik Kaldı - Resim : 3

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Çocukların isimlerinin ise Hüseyin Hüseyin (6), Şam Hüseyin (3) ve Şahad Hüseyin (1) olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da Isıtıcı Felaketi: 3 Küçük Kardeş Yangında Öldü! Geriye Küle Dönmüş Beşik Kaldı - Resim : 4

Adana'da Isıtıcı Felaketi: 3 Küçük Kardeş Yangında Öldü! Geriye Küle Dönmüş Beşik Kaldı - Resim : 5

Kaynak: İHA

Yumurta Sarısında Kırmızı Leke Ne Anlama Geliyor? Lekeli Yumurta Yenir mi? Yumurta Sarısında Kırmızı Leke Ne Anlama Geliyor?
Çalışanlara 4 Gün İzin Sürprizi: Geri Sayım Başladı Çalışanlara 4 Gün İzin Sürprizi: Geri Sayım Başladı
Kendi Kendine Uçan Araç Devrimi Başlıyor: Direksiyon Yok, Gaz Pedalı Yok Tanıtımı Yapıldı Kendi Kendine Uçan Araç Devrimi Başlıyor: Direksiyon Yok, Gaz Pedalı Yok Tanıtımı Yapıldı
Adana'da Bir Gecede Beş Kadın Katledildi! Adana'da Bir Gecede Beş Kadın Katledildi!