Adana'da Bir Gecede Beş Kadın Katledildi!

Kadınlara yönelik cinayet, şiddet, tecavüz, taciz, tehdit vakaları kan donduran vahşet boyutlarına ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerinden kadın cinayeti haberleri gelmeye devam ediyor.

Adana'da bir gecede meydana gelen olaylarda 5 kadın öldürüldü.

ANNE VE İKİ KIZI MEZARLIKTA KATLEDİLDİ

Sarıçam'da anne Şenay (45), kızları Gaye (25) ve Güldane Gerçek (21) ile birlikte bir süre önce intihar eden Güldane Gerçek'in eşi Muzaffer E.'nin Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete geldi.

Anne ve iki kızını takip eden Muzaffer E.'nin babası Ş.E., mezarlıkta anne ve kızlarını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

UYKUDA DEHŞET

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde şizofren olduğu iddia edilen S.A. dehşet saçtı. Şahıs, annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.

Baba ağır yaralanırken, anne ve anneanne hayatını kaybetti.