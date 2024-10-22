Tansiyonu Düşürüp Kalbi Koruyor: Çorum'da Hasadı Başladı

Emekli astsubay Yüksel Apaydın’ın 15 dekarlık bahçesinde gerçekleştirilen hasat, üreticiye bu yıl da yüz güldürdü. Bahçedeki bin 200 deveci armudu ağacının her birinden yaklaşık 25 kilogram ürün elde edildiği açıklandı.

Armut yetiştiriciliğine amatör olarak başlayan Apaydın, zamanla profesyonelleştiğini ifade ederek, su ihtiyaçlarını kendilerine ait su kuyusu ve 50 tonluk havuzla karşıladıklarını belirtti. 12 yaşındaki ağaçlardan yüksek verim aldıklarını söyleyen Apaydın, bu yılki hasadın bereketli geçtiğini vurguladı.

DEVECİ ARMUDUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Deveci armudu, göğüs kanseri riskini azaltan özelliklerinin yanı sıra, kalp ve damar sağlığını koruma konusunda da etkili. Yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olan bu özel meyve, aynı zamanda kemik erimesine karşı da koruyucu etki gösteriyor. Bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bilinen deveci armudu, sağlık açısından oldukça değerli.

Kaynak: İHA