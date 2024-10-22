Çalışanlara 4 Gün İzin Sürprizi: Geri Sayım Başladı

Bu yıl 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünün kutlanacağı gün, Salı gününe denk gelirken, 28 Ekim Pazartesi yarım gün tatil olacak. Pazartesi günü yarım gün izin kullanan çalışanlar, hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapma fırsatını elde edecek.

Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta, resmi tatil günleri şimdiden merak konusu oldu. Yasa gereği, 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve devlet daireleri öğleden sonra yarım gün tatil olacak. 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil olduğundan, devlet memurları, banka çalışanları ve öğrenciler 1.5 gün izin kullanma fırsatına sahip olacak.

YARIM GÜN İZİNLE 4 GÜN TATİL

Pazartesi günü yarım gün "yıllık izin" kullanarak tatil yapmak isteyen çalışanlar, bu durumda 4 gün tatil yapma imkânına sahip olacaklar.

Kaynak: Haber Merkezi