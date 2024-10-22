'Yenidoğan Çetesi' Buzdağının Görünen Kısmı mı? Anjiyo, Stent, Göz... Yenileri Ortaya Çıktı

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’daki hastanelerde SGK’dan haksız kazanç sağlamak uğruna birçok bebeğin ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin skandallar bitmek bilmezken, sağlık sektörüne ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, yaşlılar ve hastalar, gereksiz ameliyatlara zorlandığı öne sürüldü. Göz ameliyatları ve stent ameliyatları en sık görülen alanlar arasında yer alırken, bu ameliyatların neticesinde birçok hastanın hayatını kaybettiği birçoğunun ise görme yetisini kaybettiği bildirildi.

Sağlık sektöründe çeteleşen gruplar binlerce kişiyi gereksiz operasyonlara zorladı. Vatandaşlar sağlığından olurken, yüksek faturalar çıkarıldığı ve ele geçirilen kimliklerle yapılan sahte operasyonlarla SGK’nın da milyonlarca lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

İhtiyacı olmayan hastaların anjiyo gibi ameliyatlara alındığı bildirildi. Ücretsiz sağlık kontrolü adı altında hastanelere çekilen vatandaşlar, yoğun bakımdaymış gibi gösterildi. Ücretsiz göz muayene adı altında kişilere gereksiz tedaviler uygulandığı, bazı vatandaşların ise kimlik bilgileri kullanılarak diyalizdeymiş gibi gösterildiği ortaya çıktı.

Devlet hastanesinden anlaşılan doktorlar vasıtası ile sevk işlemleri yapılmak suretiyle vatandaşlara yüksek faturalar çıkarılması da ortaya çıkan iddialar arasında.

‘Yenidoğan Çetesi’ skandalının ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar başlarına gelenler CİMER ve sosyal medyada anlatmaya başladı. Bazı hastanelerin pazarlama departmanlarının bu iş için kurulduğu; sivil toplum kuruluşları, fabrikalar ve hatta sokaklardan insan toplayarak "ücretsiz muayene" adı altında kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilere defalarca işlem yaptığı ileri sürüldü.

‘STENT ÇETESİ’ VARMIŞ

Dile getirilen şikayetler arasında ‘stent çetesi’ de dikkat çekti. Yapılan açıklamalarda “Bu işlemlerin başında anjiyo ve stent geliyor. Hastanın bu işleme ihtiyacı olmasa dahi, hastane yönetimi ve doktorlar kendi aralarında anlaşarak, hasta yakınlarına durumun ‘acil’ olduğunu söyleyip apar topar ameliyata alıyorlar. Bu yolla hem SGK’dan hem de hasta yakınından para talep ediyorlar. Hastalar yaşlı olduğu için bu yapılan işlemlerin çoğu da ölüm ile sonuçlanıyor. Bunlara stent çetesi adı veriliyor” denildi.

‘ÜCRETSİZ GÖZ MUAYENESİ’ VAADİYLE ÇEKİYORLAR

Bazı hastanelerin, ücretsiz göz muayenesi adı altında birçok tetkikten geçirildiği ve kişilerin ihtiyacı olmadığı halde ameliyat olmaya ikna edildiği belirtilirken, göre yetisinin kaybedilmesi neticesinde dava açılması durumunda hastanenin “Muayene öncesi imzalamış olduğunuz anlaşma gereği, hastanemiz hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir” dediği bildirildi.

Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan paylaşımların birinde, “Hastaneye gelen kişilerin ‘basit sağlık kontrolleri’ yapılıyor ve ücretsiz servisler ile alındıkları yerlere bırakılıyorlar. Siz bunu bir jest olarak görüyorsunuz ancak durum farklı. Hastane, ele geçirdiği kimlik bilgisini defalarca kullanıyor. Hatta sağlık kontrolüne gelen kişiyi, adamın haberi yokken yoğun bakıma bile yatırıyorlar. Yani adam işinde gücünde, diyelim fabrikada ama hastanede yoğun bakımda görülüyor. Kayıtlarda günde bir hastaneye 200-300 kişi geldiği görülüyor” ifadeleri kullanıldı.