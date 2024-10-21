Yenidoğan Çetesini Çökerten Savcı Yavuz Ergin: 'Yine Aynı Yolda Devam Edeceğiz'

Yenidoğan bebek ölümlerine neden olan suç örgütüne karşı soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, cesur duruşu ve kararlılığıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı. Engin, makamında ölümle tehdit edilmesine rağmen soruşturmayı sürdürdü. Yenidoğan çetesini aylarca dinletip, çete üyelerini hapse gönderen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in, makamına gelerek ailesine kadar tehditleri sıralayan Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ı tutuklanmalarının ardından adliye kapısında ters kelepçe taktırdı. Mustafa Kemal Zengin'in gözaltına alındığı sırada da orada olup o anı izlediği de ortaya çıktı.

Engin, tebrik ve teşekkürlere Instagram hesabından yanıt verdi. Bebek katili çeteyi çökerten Savcı Yavuz Ergin:

“Tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem