Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından TİP'ten eylem çağrısı

TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından TİP İstanbul İl Örgütü Beşiktaş İskelesi'nde bir eylem çağrısında bulundu

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Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından TİP'ten eylem çağrısı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuna iki kez ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi Yargıtay tarafından yok sayıldı.

Yargıtay’ın Can Atalay hakkında verdiği karar AKP’li Numan Kurtulmuş’un yerine Meclis’e başkanlık eden Bekir Bozdağ tarafından TBMM Genel Kurulu’nda okutuldu.

Kararın ardından kamuoyundan büyük tepki yükselirken, TİP İstanbul İl Örgütü, karara tepki göstermek için yurttaşları bugün 20.00’de Beşiktaş İskelesi’nde eyleme çağırdı.

TİP'TEN AÇIKLAMA: SARAY ANAYASAYI FİİLEN FESHETTİ

TİP kararın Meclis'te okunmasının ardından sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, Saray'ın Anayasayı fiilen feshettiğine dikkat çekti.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Anayasa Mahkemesi’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın milletvekilliği, Yargıtay darbesine ilişkin kararın TBMM’de hukuksuzca okutulmasıyla düşürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen darbe girişiminin ortağı haline getirildi!

Saray, depremzede Hatay halkının iradesini hiçe saydı; hepsinin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını fiilen feshetti! Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Meclis Bekir Bozdağ AKP TBMM
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