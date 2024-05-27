Küfürleri başını yaktı: Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Süper Lig'in sona ermesinin ardından Fenerbahçelilere hakaretler savuran astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı.

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Küfürleri başını yaktı: Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Astrolog Meral Güven hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı çok az olmasına rağmen, ‘kartlarının’ sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağını söylediğini iddia eden Meral Güven isimli kişi, Süper Lig’in son haftasında Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.

"Şampiyon olacak" demişti... Astrolog Meral Güven'den Fenerbahçe paylaşımı: Beter olun!"Şampiyon olacak" demişti... Astrolog Meral Güven'den Fenerbahçe paylaşımı: Beter olun!Spor

Başta sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşımlar yaparak ‘Beter olun’ diyen Güven, daha sonra TikTok’a yayın açarak ağza alınmayacak küfürler etmişti.

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