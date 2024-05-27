Küfürleri başını yaktı: Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Astrolog Meral Güven hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı çok az olmasına rağmen, ‘kartlarının’ sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağını söylediğini iddia eden Meral Güven isimli kişi, Süper Lig’in son haftasında Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.

Başta sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşımlar yaparak ‘Beter olun’ diyen Güven, daha sonra TikTok’a yayın açarak ağza alınmayacak küfürler etmişti.