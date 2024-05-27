Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak

Eşi Engin Polat ile birlikte 'Kara Para Aklama' suçlaması sebebiyle bir süredir tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderileceği kaydedildi.

Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın adli tıp raporu Bakırköy Başsavcılığı'na gönderildi.

Hazırlanan raporda Polat’ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılması gerektiği belirtildi.

İHA'dan alınan haberde, Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınacağı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.

KASIM AYINDAN BERİ TUTUKLULAR

Polat çifti, 2023'ün Kasım ayından beri 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.