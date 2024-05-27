Z kuşağı kararını influencer'lara göre veriyor: Her 5 gençten 3'ü...

Z kuşağının yarısının yatırım kararlarını influencer'lara göre verdiğini ortaya çıktı. Pazar araştırma şirketi Research & Co Kurucusu Aleyna Halis, "Bu kuşağa mensup 5 kişiden üçü, sosyal medyada finansal hesapları takip ediyor. Dolayısıyla içerik üretimi cephesinde de rekabet oldukça yoğun” dedi.

Z kuşağının yaklaşık yarısının yatırım kararlarını influencer'lara göre verdiği ortaya çıktı.

Bireysel yatırımcıların finansal bilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade eden Pazar araştırma şirketi Research & Co Kurucusu Aleyna Halis, “Alım gücü Z kuşağının eline geçtikçe, Z kuşağı tasarruflarını önceki kuşaklardan daha farklı değerlendirmeye ve bunu yaparken bilgi kaynaklarında da yenilikçi olmaya odaklanıyor. Örneğin Z kuşağının yaklaşık yarısının yatırım kararlarını influencer'lara göre verdiğini biliyoruz. Bu kuşağa mensup 5 kişiden üçü, sosyal medyada finansal hesapları takip ediyor. Dolayısıyla içerik üretimi cephesinde de rekabet oldukça yoğun” dedi.

İçerik üretiminde rekabetin arttığını ve bu rekabette öne geçmek isteyen aracı kuruluşlara, borsa ve yatırım odaklı kişi ve kurumlara, sosyal medya ve içerik üretimi hizmetleri konusunda danışmanlık sunduklarını kaydeden Halis, “Bugünün bireysel yatırımcılarının tercihlerine dair yürütülen 2024 tarihli bir araştırma, bireysel yatırımcıların yüzde 65'inin finansal bilgiye, tavsiyelere şimdiye kadar olduğundan daha fazla ilgi duyduğunu gösteriyor. Bu da yatırım, finans, hisse senedi, tasarruf gibi konularda içerik üreticiliğini bir mesleğe dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA