AssisTT çalışanları mücadele etti, servis haklarını kazandı

AssisTT çağrı merkezi çalışanlarına yıllardır sağlanan servisler kaldırılmıştı. Özellikle Van’da, organize sanayi içinde bulunan şirkete işçilerin ulaşımı çok zorlaşmıştı. Sağlık Bakanlığı ile ortak MHRS projesinde çalışan işçiler toplu ulaşımın yeterli olmadığı durumlarda işe otostop çekere gitmeye başlamıştı.

Haklarını geri almak için Patronların Ensesindeyiz (PE) temsilcileri ile bir araya gelen AssisTT çalışanları, imza toplayarak yönetime dilekçe vermişlerdi.

Taleplerinin karşılandığını ve servis haklarının geri verildiğini aktaran bir AssisTT çalışanı süreci şöyle anlattı:

“Zor şartlar altında çalıştığımız AssisTT çağrı merkezinde ring hizmeti şirket tarafından karşılanıyordu. Aniden alınan bir kararla ring hizmeti kaldırıldı ve herhangi bir tedbir alınması için ön süre ve neden belirtilmedi. Alınan karara tepki gösterdik kendi aramızda birlik ruhu oluşturarak ilk etapta PE temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Avukatlarından destek alarak dilekçe toplamaya karar verip çalışanlar arasında imza topladık, gerekli mercileri bilgilendirdik. Birlik olduğumuzu ilgili yetkililere gösterdik, dilekçeleri üst birimlere ileterek mücadeleyi başlattık. Şirketin bizimle yaptığı toplantılarda ring talebimizin karşılanmayacağı, yasal olarak hakkımız olmadığı söylendi. Biz de bunu kabul etmeyerek mücadelemize devam ettik. Bütün bu süreçte sanki ringi kaldıran şirket yönetimi değilmiş gibi ringin geri geldiği haberini kutlama şeklinde bildirdiler. Sonuç olarak 24 Ekim’de kaldırılan ring hizmetini 9 Kasım itibariyle geri kazandık.”

"MÜCADELE EDEN KAZANIYOR"

Daha önce Webhelp, CMC gibi çağrı merkezlerinde de mücadele edildiğini ve kazanımla sonuçlandığını hatırlatan PE Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı, şu açıklamayı yaptı:

“Çağrı merkezlerinde hak gaspları bitmiyor. Verilmiş bir hakkı kolaylıkla geri alabileceğini zanneden AssisTT şirketine en güzel cevabı işçiler verdi. Özellikle Van MHRS projesinde çalışan işçilerin bir araya gelerek duruma tepki göstermesi ile servis hakları geri verildi.

Birlikte mücadele etmek, hakkı talep etmek kazandırıyor. Tüm çağrı merkezi çalışanlarına da çağrımız budur: Gelin birlikte mücadeleyi büyütelim ve hakkımızı patronlara yedirmeyelim!