İstanbul Fatih'te kedileri katleden kişi tutuklandı!
İstanbul Fatih'te kedileri toplayan ve iş yerindeki yoğurt kovalarının içinde çok sayıda ölü kedi bulunması üzerine yakalan şüpheli F.M.Ö (44) tutuklandı.
İstanbul Fatih'te bir kişi, dükkanının bulunduğu yerdeki kedileri toplamaya başladı. Daha sonra bu durumdan şüphelenen vatandaşlar, kediyi toplayan kişiyi takip etmeye başladı.
Takipleri sonrasında kişinin kedileri topladığın tespit eden vatandaşlar, polis merkezine giderek kişiden şikâyetçi oldu.
ÖLÜ KEDİLER YOĞURT KOVALARININ İÇİNDE BULUNDU
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli F.M.Ö (44), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, çelişkili beyanları, kamera görüntüleri incelendiğinde gece vakti kedileri poşet içerisine koyması ve ölü kedilerin iş yerindeki yoğurt kovalarında bulunması gerekçeleriyle tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Gerçek Gündem