Aşkı Memnu'nun Arsen Hanım'ından Acı Haber: Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı olarak bilinen usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.

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Aşkı Memnu'nun Arsen Hanım'ından Acı Haber: Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti
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Türk tiyatro, sinema ve televizyonunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan sanat yaşamında çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Tuncer, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Arsen Ziyagil karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etmişti.

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