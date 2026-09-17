Aşkı Memnu'nun Arsen Hanım'ından Acı Haber: Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti

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Türk tiyatro, sinema ve televizyonunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan sanat yaşamında çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Tuncer, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Arsen Ziyagil karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etmişti.

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