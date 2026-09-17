Tera Holding’e Mali Suç Operasyonu: Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi Gözaltında

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri Tera Holding ve Destek Grubu şirketlerine operasyon düzenledi. Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alınırken, bazı adreslerde arama yapıldı.

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Tera Holding’e Mali Suç Operasyonu: Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi Gözaltında
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tera Holding’e operasyon düzenledi. Operasyonda Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alınırken, bazı adreslerde de arama yapıldı.

Polis ekiplerinin operasyon kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım’ın iş yerlerinde de arama yaptığı öğrenildi. Operasyonun mali suçlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

SPK’DAN TERA FONLARINA TEDBİR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de aldığı kararla Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerini durdurmuştu. SPK ayrıca aralarında Tera Portföy’ün fonlarının da bulunduğu 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti.

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