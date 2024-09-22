Arı Kovanına Çomak Soktu, Yediği Bal Sonu Oldu! Talihsiz Adam Feci Şekilde Can Verdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kemerli köyünde 20 Eylül Cuma günü, 54 yaşındaki Burhan Gündüz isimli vatandaş, arkadaşıyla gezdiği ağaçlık alanda feci şekilde hayatını kaybetti.

Arıların ağaç kovuğunda yuva yaptığını fark eden Gündüz, balın tadına bakmak istedi. Ağaç kovuğundan aldığı balın tadına baktığı sırada balın içine gizlenmiş arı, Gündüz'ün dilini soktu. Gündüz'ün fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA