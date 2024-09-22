Arı Kovanına Çomak Soktu, Yediği Bal Sonu Oldu! Talihsiz Adam Feci Şekilde Can Verdi

Mardin'de arı kovanından bal yiyen adamın dilini arı soktu. Bir anda fenalaşan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arı Kovanına Çomak Soktu, Yediği Bal Sonu Oldu! Talihsiz Adam Feci Şekilde Can Verdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kemerli köyünde 20 Eylül Cuma günü, 54 yaşındaki Burhan Gündüz isimli vatandaş, arkadaşıyla gezdiği ağaçlık alanda feci şekilde hayatını kaybetti.

Arıların ağaç kovuğunda yuva yaptığını fark eden Gündüz, balın tadına bakmak istedi. Ağaç kovuğundan aldığı balın tadına baktığı sırada balın içine gizlenmiş arı, Gündüz'ün dilini soktu. Gündüz'ün fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin
Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız
Millet Bahçeleri Para Yuttu: Rekor Rize'de! Millet Bahçeleri Para Yuttu: Rekor Rize'de!
Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor
Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Yavru Kedileri Poşete Koyup Ölüme Terk Ettiler Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Kedileri Poşete Koyup...