Arama kurtarma için gelen madenciler, kaldıkları okulda öğrencilere not bıraktı: Kaldığımız okulu temiz bırakmaya çalıştık, derslerinize iyi çalışın

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkıma uğrattı. Açıklanan son resmi verilere göre, 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra deprem Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı etkiledi.

Türkiye’nin dört bir yanından afet bölgelerine giden ekipler, depremin üzerinden geçen 175 saate rağmen, arama-kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam etmeye çalışıyor. Ancak bir grup var ki deprem bölgesine ulaştıklarından beri büyük fark yarattı: Madenciler.

Kömür üretimi süresince yaşanan büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip madenciler, yerin metrelerce altında edindikleri tecrübeyle kurtarma çalışmalarında dikkat çekti.

Sosyal medyada, Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi'nde çalışan maden işçilerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine bıraktıkları mesaj paylaşıldı.

‘DERSLERİNİZE İYİ ÇALIŞIN, ARANIZDAN İYİ MÜHENDİSLER ÇIKSIN’

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi'nde çalışan maden işçilerinden bir grup, konaklamak için bulundukları Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine bıraktıkları mesaj şöyle:

"Bizler, Zonguldak madencileri sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızı, siz yokken sizin yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz, haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var, derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka anneler babalar çocuklar ağlamasın yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın.

Not: Sevgili öğretmenim, bizler sınıfları okulu kullandık. İmkanlarımız dahilinde temiz bırakmaya çalıştık. Ne yazık ki su ve elektrik olmadığından biraz kirli bırakmış olabiliriz. Hakkınızı helal edin".