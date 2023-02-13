Diyarbakır Lice’de deprem sonrası obruklar, deredeki suyu içerisine çekmeye başladı!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, son bir haftada merkez üssü Diyarbakır’ın Lice ilçesi Birlik ve Şenlik mahalleleri olan 8 deprem kaydedildi.

Şiddeti 3 ila 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik bölgesinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu.

DEREDEKİ SUYU ÇEKMEYE BAŞLADI

Deprem nedeniyle Duru’ya bağlı Işıkten mezrasından geçen bir derede ise obruk oluştu. Obruk deredeki suyu içerisine çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA