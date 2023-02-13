Diyarbakır Lice’de deprem sonrası obruklar, deredeki suyu içerisine çekmeye başladı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler, derelerde obrukların oluşmasına sebep oldu.

Son Güncelleme:
><

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, son bir haftada merkez üssü Diyarbakır’ın Lice ilçesi Birlik ve Şenlik mahalleleri olan 8 deprem kaydedildi.

Şiddeti 3 ila 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik bölgesinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu.

DEREDEKİ SUYU ÇEKMEYE BAŞLADI

Deprem nedeniyle Duru’ya bağlı Işıkten mezrasından geçen bir derede ise obruk oluştu. Obruk deredeki suyu içerisine çekmeye devam ediyor.

Diyarbakır Lice’de deprem sonrası obruklar, deredeki suyu içerisine çekmeye başladı! - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem Son Depremler
Son Güncelleme:
Deprem sonrası DASK'tan ihbar süresine ilişkin açıklama DASK'tan ihbar süresine ilişkin açıklama
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu
Emniyet: Provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi Emniyet: Provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi
ATV'nin reyting deposuydu.. Kuruluş Osman dizisiyle ilgili flaş karar ATV'nin reyting deposuydu.. Kuruluş Osman dizisiyle ilgili flaş karar
Babala TV'nin deprem paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur adliyede Hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur adliyede
Fahiş fiyatla çorba satışına 1 milyon 860 bin lira ceza Fahiş fiyatla çorba satışına 1 milyon 860 bin lira ceza
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Grafiklerle anlattı: Enkaz altında kaç kişi var? Grafiklerle anlattı: Enkaz altında kaç kişi var?
Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi Hatay'dan yeni görüntüler geldi
En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz
Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata