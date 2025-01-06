Aracın Yakıt Deposundan Metamfetamin Çıktı: Tam 76 Kilo
Sakarya'da 76 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti bağlantıları olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu cip, Adapazarı’nda durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş, 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi.
Cipte bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA