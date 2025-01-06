Aracın Yakıt Deposundan Metamfetamin Çıktı: Tam 76 Kilo

Sakarya'da 76 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Aracın Yakıt Deposundan Metamfetamin Çıktı: Tam 76 Kilo

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti bağlantıları olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Aracın Yakıt Deposundan Metamfetamin Çıktı: Tam 76 Kilo - Resim : 1

Şüphelilerin bulunduğu cip, Adapazarı’nda durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş, 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi.

Cipte bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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