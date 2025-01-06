ATM’de Dehşet, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı, Para Çekerken Canından Oldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. ATM’den para çeken bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ölen kişinin isminin Maksut Beytaş olduğu öğrenildi.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda duyulan silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı.

PARA ÇEKERKEN SİLAHLA VURULDU

Cadde üzerinde ATM’den para çeken 56 yaşındaki Maksut Beytaş, o esnada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ATM’de Dehşet, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı, Para Çekerken Canından Oldu - Resim : 1

SALDIRGAN HALA ARANIYOR

Yanına gelen şahıs tarafından silahla vurulan yaşlı adam, saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Polis 56 yaşındaki adamı vurarak ölümüne sebep olan saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

ATM’de Dehşet, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı, Para Çekerken Canından Oldu - Resim : 2

Kaynak: AA

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