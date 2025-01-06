Beyin Ölümü Gerçekleşen Nergiz'in Organları 4 Hastaya Hayat Oldu

Giresun’un Espiye ilçesinde 2 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Nergiz Abdioğlu, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Organ ve Doku Nakil Birimi ekiplerinin yaptığı görüşme sonucunda ailesi tarafından kalbi, iki böbreği, akciğeri ve karaciğeri bağışlandı.

Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile iletişim kurularak başlatılan işlemler doğrultusunda, Abdioğlu’nun organları, başarılı bir operasyonun ardından nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı. Kalp ve akciğer Ankara’ya, böbrekler ve karaciğer ise Erzurum’a gönderildi.

'BİZ KIZIMIZI KAYBETTİK, BAŞKALARI KAYBETMESİN'

Kazadan kısa bir süre önce iş görüşmesine gitmek üzere evden ayrıldığı öğrenilen Nergiz Abdioğlu’nun ailesi, yaşadıkları acıyı paylaşırken, organ bağışı kararı aldıklarını belirtti. Baba Menderes Abdioğlu, “Kızımızı kaybettik ama en azından başka aileler kaybetmesin. Birilerine umut olabilmek acımızı biraz olsun hafifletecektir. Kızıma da Allah rahmet eylesin. Bir yerlerde yaşar, birilerine hayat verir inşallah” dedi.

33 BİNDEN FAZLA HASTA ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

Organ bağışını kabul eden aileye, bu onurlu davranışlarından dolayı teşekkür edilerek Türkiye genelinde organ bekleyen 33 bin 498 kişiye dikkat çekildi. Yetkililer, organ bağışının hayat kurtaran tek tedavi yöntemi olduğunu vurgulayarak, bağış sürecine katkı sağlayan tüm sağlık ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA