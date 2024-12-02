Organ Nakli Bekliyordu... Hayatını Kaybeden Uzman Çavuşa Veda

Organ nakli için sıra beklerken hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı.

Organ Nakli Bekliyordu... Hayatını Kaybeden Uzman Çavuşa Veda

Bursa'nın İnegöl ilçesinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuş Doğukan Yıldırım, toprağa verildi. Yıldırım'ın akciğer yetmezliği olduğu ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.

Organ Nakli Bekliyordu... Hayatını Kaybeden Uzman Çavuşa Veda - Resim : 1

İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tekin Yıldırım'ın ikiz oğullarından biri olan uzman çavuş Doğukan Yıldırım, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde dün akşam hayatını kaybetti.

Organ nakli için sıra beklediği öğrenilen Yıldırım'ın, İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi Uludağ Camisi'ndeki cenazesine İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen ile emniyet müdürlüğü personelleri katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Doğukan Yıldırım, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Yenikent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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