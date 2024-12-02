Adalet Bakanlığı'na Bir 'Öcalan' Başvurusu Daha

DEM Parti milletvekilleri ve uluslararası bir heyet, Adalet Bakanlığı'na 'Öcalan' başvurusu yapacak. Başvuru sonrası bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak.

Adalet Bakanlığı'na Bir 'Öcalan' Başvurusu Daha

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için geçen hafta Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

Bakırhan ve Hatimoğulları'nın başvurusuna henüz yanıt gelmezken aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin de bulunduğu uluslararası bir heyet daha Adalet Bakanlığı'na başvuracak. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre yarın saat 10.30'daki başvurunun ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak.

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