Polise Ateş Açmıştı! 14 Yaşındaki Çocuğu Kaçıran Şüphelinin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta ekipler bir çocuğu alıkoyduğu ihbarıyla bir eve baskın düzenledi. Baskın sırasında şüpheli tarafından açılan ateşte bir polis yaralandı. Eve giren polisler, şüpheli ve alıkoyduğu çocuğu yaralı halde buldu. Şüphelinin alıkoyduğu çocuklar son görüntüleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Esenyurt'ta dün akşam saat 23.00 sıralarında 15 yaşındaki Y.K.O. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğu ihbarında bulundu. Ekipler operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açıldı. Polis memuru N.Y. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Olayın ardından özel harekat polisleri daireye operasyon düzenledi. Eve giren özel harekat polisi, M.Ö. ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi yaralı halde buldu. Sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile İ.S.Y.'yi hastaneye kaldırdı.

Tedavileri süren şüpheli ile çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin çocukla operasyondan önce bir marketten alışveriş yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt'ta Kan Donduran Olay! 14 Yaşındaki Çocuğu Kaçırıp İstismar Etti, Yakalanınca Ateş Açtı: 1'i Polis 3 Ağır YaralıEsenyurt'ta Kan Donduran Olay! 14 Yaşındaki Çocuğu Kaçırıp İstismar Etti, Yakalanınca Ateş Açtı: 1'i Polis 3 Ağır YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Asla Erimeyen Turşunun Sırrı Ortaya Çıktı! Kış Boyunca Tazeliğini Koruyor Asla Erimeyen Turşunun Sırrı Ortaya Çıktı! Kış Boyunca Tazeliğini Koruyor
Adalet Bakanlığı'na Bir 'Öcalan' Başvurusu Daha Adalet Bakanlığı'na Bir 'Öcalan' Başvurusu Daha
Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar Bekleniyor! Savunmalar Tamamlandı Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar Bekleniyor
İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu? İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu?