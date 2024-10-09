Araca Zorla Bindiler: Kaçak Kuran Kursunu Görüntüleyen Gazeteciler Alıkonuldu

İzmir'de kaçak Kuran kursunu görüntülemeye çalışan gazeteciler, kurs yöneticisi olduğu iddia edilen kişilerce alıkonuldu. Gazetecilerin aracına zorla binen kişiler görüntüleri silmeye çalıştı.

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Araca Zorla Bindiler: Kaçak Kuran Kursunu Görüntüleyen Gazeteciler Alıkonuldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kaçak Kuran kursunu görüntüleyen Halk TV ekibine , kursun yöneticileri müdahale etmeye çalıştı. Şahısların Halk TV aracına binerek görüntüleri sildirmeye çalıştığı öğrenildi.

İsmailağa cemaatine ait olduğu öne sürülen kurs hakkında yıkım kararı olduğu ancak bu karara rağmen binanın faaliyetini sürdürdüğü kaydedildi.

Araca Zorla Bindiler: Kaçak Kuran Kursunu Görüntüleyen Gazeteciler Alıkonuldu - Resim : 1

Muhabir Yağmur Beril Varol, kameraman Şahin Karaşahin ve ulaştırma görevlisi Erkan Aydın, Kuran kursunun müdahalesin maruz kalırken, yöneticilerin gazetecilere “Neden çekiyorsunuz hakkınız var mı?” sorusunu sorduğu kaydedildi.

Araca Zorla Bindiler: Kaçak Kuran Kursunu Görüntüleyen Gazeteciler Alıkonuldu - Resim : 2

Gazetecileri hedef alan şahıslar, basın aracından uzaklaşmaları yönünde yapılan uyarıları dinlemezken, araca binerek gazetecileri adeta alıkoydu. Gazetecilerin görüntüsünü de çeken şahıslar muhabir Yağmur Beril Varol’a , “Siz bizi tahrik ediyorsunuz. Habercilik yapayım derken, gündeme oturayım derken milleti birbirine düşürüyorsunuz” dedi.

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Kaynak: Halk TV

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