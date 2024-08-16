Diyanet Vakfı'nda Yolsuzluk İddiası: Kuran Kursu İnşaatı Parasından 'Örtülü Ödenek'

Düzce İl Vaizi olarak görev yapan Diyanet Vakfı eski Haymana Şube Başkanı Latif Saygın ile vakıf görevlisi İmam Hatip Burak Günel hakkındaki soruşturma Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinin 2019 yılında yaptığı ihbarı üzerine başladı. Buna göre iddianamede tespitlerine yer verilen müfettişler, Saygın’ın Haymana’da vaiz, İlçe Müftü Vekili ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı olarak görev yaptığı 2018 yılında, ilçe müftülüğünce düzenlenen yardım kampanyalarında toplanan yardım paralarını eksik miktarlarda kaydettiği, bazı camilerden yapılan yardım paralarını ise kayda girmeyerek mevzuata aykırı örtülü ödenek oluşturduğunu belirledi.

67 BİN LİRAYI KEYFİ KULLANMIŞ

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, vakıf tarafından kabul edilen bağışlar için kesilen makbuzların birinci, ikinci ve üçüncü nüshalarına farklı isim ve miktarlar yazarak kurumu ve bağışçıları aldatıcı eylemlerde bulunduğu, yapılan bağış ve yardım paralarını amacı dışında kullandığı öne sürülen Saygın’ın, yardım toplama tutanak ve evraklarında da tahrifat yaptığı ve bu şekilde yardım kampanyaları ve yatılı Kuran Kursu inşaatı için yapılan bağışlardan yaklaşık olarak 67 bin lira parayı keyfi kullandığı, Kuran Kursu inşaatı için yapılan harcamalara fiş ve fatura almadığı ifade edildi.

'PARALARI ŞAHSİ HESABINA HAVALE ETTİRDİ'

Aynı dönemde Haymana Müftülük Camii İmam-Hatibi olan ve Türkiye Diyanet Vakfı Haymana Şubesinde görevlendirilen Burak Günel’in de yardım kampanyalarında toplanan paralardan kesinti yaptığı, bir kısmı hiç kayda girmediği, bir kısmını ise şahsi hesabına havale ettirdiği belirlendi. Günel’in yardım kampanyalarına ait bazı dosyaları kaybettiği, bağış belgelerinde tahrifat yaptığı ve sonradan tutanak düzenlediği, hatta yardım tutanak listelerine başkaları adına imza attığı belirlenirken, kesinti yaptığı paraları da keyfi olarak kullandığı ve bu şekilde yaklaşık 40 bin liralık bir örtülü ödenek oluşturduğu anlatıldı, paralarının akıbetinin ise bilinmediği vurgulandı.

Günel’in, vakfa yapılan bağışlar için kestiği alındı makbuzunun birinci nüshasına gerçek miktarı, ikinci ve üçüncü nüshalarına ise çok daha düşük miktarları yazmak suretiyle yapılan bağıştan kesinti yaptığı, yatılı hafızlık Kur'an Kursu inşaatına destek amacıyla esnaf dükkanlarına konulan yardım kumbaralarını da kontrolsüz/denetimsiz olarak açtığı ve paraları kendi uhdesine aldığı öne sürüldü.

SAYGIN: BİR KURUŞ ALMADIM

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Düzce İl Vaizi Saygın, Haymana’da görev yaptığı dönemdeki harcamalarda, bir önceki dönemde elden ve faturasız yapılan işlemlerin kendi döneminde de devam ettiğini, bu işlerde bilerek veya isteyerek herhangi bir kastının olmadığını ve bir kuruş para almadığını söyledi. Saygın ifadesinde, kurum için gidilecek yerlere dahi hususi aracı ile gittiğini, kazanç elde etme amacı olsa 2018 yılı atama döneminde kendi isteği ile Düzce'ye tayin talebinde bulunmayacağını belirterek, “kursun bir çok giderini ilçe müftüsünün elden ödeme yaparak karşıladığını, bu ödemelerin de gelen bağışlardan ve yardımlardan karşılandığını, vakfa ait hizmet binasının ve Kur'an kursu inşaatının bir çok işlerinde, inşaat yapan kişilerin yarı hatır yarı da hayır işi olarak yaptıkları için herhangi bir belge talepleri olmadan ödeme yapıldığını, bu nedenle ibraz edilebilecek bir belgenin çoğunlukla bulunmadığını” ifade etti.

'SEHVEN KUSURUM OLABİLİR'

Yapılan harcamalarla ilgili kapsamlı bir tutanak tanzim edilerek soruşturma yapan müfettişlere sunulduğunu, müfettişlerin de soruşturmaya bizzat kendisinin şikayeti üzerine başladığını kaydeden Saygın, “evrakların tutulacağını ve nasıl işleneceğini bilmediğinden sehven kusurunun olmuş olabileceğini, bu olayların işleyişinde kesinlikle kastının olmadığını, olayların iyi niyetinden ve mevzuata hakkıyla vakıf olmamasından kaynaklandığını” söyledi.

'KREDİ ÇEKTİRİP ÖDEDİM'

Günel ise ifadesinde, “zimmetine para geçirmediğini, zimmetine geçirdiği iddia edilen paraların ıslak imzalı tutanaklarının ve makbuzlarının dosyada mevcut olduğunu” belirterek, dosyada mevcut olan makbuzlarda belirtilen harcamaların tamamının dönemin Haymana Müftüsünün bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti. Zimmetine para geçirdiği iddiası nedeniyle kardeşine kredi çektirerek vakfa para yatırdığını söyleyen Günel, suçlamaları kabul etmedi.

14 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Davanın iddianamesinde, Günel ve Saygın'ın örtülü ödenek oluşturarak keyfi kullandıkları öne sürülen paraları vakıf hesabına geri yatırdıkları anlatılarak, “sahte olduğu öne sürülen bağış dekontlarının da incelendiği ve dekontlardaki imzaların Saygın ve Günel’e ait olduğu kanaatine varıldığı” vurgulandı. Şüphelilerin böylece kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve zimmet suçlarını işledikleri anlatılan iddianamede, her iki ismin de 14 yıla kadar hapsi istendi.