Araç Ses Sistemine Gizlemişler! Uyuşturucu Operasyonunda Binlerce Hap Ele Geçirildi

Yalova'da çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, satıcılara sattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

O.S., G.K., Ş.S. ve Y.Y. isimli şüpheliler, minibüsleriyle seyir halindeyken ekipler tarafından durduruldu. 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği 'Gölge' eşliğinde yapılan aramalarda, araç ses sistemleri içerisine özel olarak gizlenmiş vaziyette 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA