Araç Ses Sistemine Gizlemişler! Uyuşturucu Operasyonunda Binlerce Hap Ele Geçirildi

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda araç ses sistemi içine gizlenmiş 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Araç Ses Sistemine Gizlemişler! Uyuşturucu Operasyonunda Binlerce Hap Ele Geçirildi

Yalova'da çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, satıcılara sattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

O.S., G.K., Ş.S. ve Y.Y. isimli şüpheliler, minibüsleriyle seyir halindeyken ekipler tarafından durduruldu. 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği 'Gölge' eşliğinde yapılan aramalarda, araç ses sistemleri içerisine özel olarak gizlenmiş vaziyette 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Yalova Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Vatandaşlar Evlerini Terk Etti! Bitişik İki Binayı Alevler Sardı Vatandaşlar Evlerini Terk Etti! Bitişik İki Binayı Alevler Sardı
Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! MTV'de Son 2 Gün: Ödemeyen Yandı Araç Sahipleri Dikkat! Ödemeyen Yandı
İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Mansur Yavaş'tan İktidara 'SGK Borcu' Tepkisi: 'Yönetemiyorsunuz, Suçu Başka Yerlere Atıyorsunuz' 'Müflis Tüccar Gibi Eski Defterleri Karıştırıyorsunuz'