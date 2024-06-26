Ara zamma kapı bir kez daha kapatıldı: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zamma kapıyı bir kez daha kapatarak, yeni asgari ücretin aralıkta belirleneceğini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete zamma kapıyı bir kez daha kapattı.

Meclis'te AKP Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "asgari ücrete zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Işıkhan ara zam olmayacağını söyledi. Işıkhan, "Yeni asgari ücret için aralık ayında bir araya geleceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, emeklilere refah payı verilmeyeceğini de söyledi.

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