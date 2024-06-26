Fatih Altaylı 'asgari ücrete zam yapılacak' dedi, gerekçelerini sıraladı: "Çarşı karışır..."

Asgari ücret zammı için her geçen gün senaryo değişiyor. Milyonlarca çalışan vatandaş, sene ortasında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini tartışıyor. AKP'den 'Zam olmayacak' açıklaması gelse de Fatih Altaylı, 'Erken seçim' ayrıntısının altını çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusunda hamle yapacağını belirtti.

"AK PARTİ'DE HAMZA DAĞ'IN X'İN Y'NİN NE DEDİĞİNİN ÖNEMİ YOK"

Gazeteci Fatih Altaylı, asgari ücret tartışmalarına dahil olurken dikkat çekici yorumlarda bulundu:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret için çalışmamız yok dedi ama daha önce de benzer şeyler söyleyip asgari ücrete zam yapmışlardı. Burada herkesin bildiği bir realiteden bahsedeyim AK Parti'de Hamza Dağ'ın Mahmut Ova'nın X'in Y'nin bir önemi yok. Orada bir kişi var bunu da Ömer Çelik net şekilde söyledi: Siyasi irade!

AK Parti için de siyasi irade üç harflidir: RTE... Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi planlamasına bakar, önündeki anketlere bakar. Der ki asgari ücrete zam yapalım veya yapmayalım. Asgari ücrete ben bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Bu asgari ücretle sene sonu mümkün değil. Asgari ücrete zam yapmamak AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır."

GÜNDEM OLACAK: 'AK PARTİ ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPMAZSA ÇARŞI KARIŞIR!'

Asgari ücret talebi noktasında süreci değerlendiren Fatih Altaylı, "CHP iyi bir oyun kurguladı, asgari ücrete zam taleplerini dile getirirken stratejiyi iyi yaptılar. Şimdi AK Parti asgari ücrete zam yapsa biz dedik yaptılar olacak yapmasalar da bizi dinlemediler olacak. Yani uzun lafın kısası CHP, asgari ücret konusunda AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı. Eğer AK Parti asgari ücrete zam yapmazsa çarşı karışır." yorumunu yaptı.