Otomotiv sektörüne yönelik bakanlıktan yeni karar: Tarih ertelendi!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomotiv sektöründe genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos tarihine ertelendi.

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Otomotiv sektörüne yönelik bakanlıktan yeni karar: Tarih ertelendi!

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024’ten 31 Ağustos 2024’e ertelendi.

Kararla beraber hala stokta olan ve gelecek 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut yönetmelikle satışı için ek süre sağlandı.

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GENEL GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ NEDİR?

GSR 2 (Genel Güvenlik Regülasyonları), sıfır araçların yeni özellikler ve donanımlar eklenerek daha güvenli hale getirilmeleri için Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni güvenlik donanımı regülasyonu. Dünya genelinde “General Safety Regulation”, yani “Genel Güvenlik Yönetmeliği” olarak bilinen bu regülasyon kararını 2020 yılında imzalayan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Bu doğrultuda Türkiye’de üretilen veya satılan binek, hafif ticari ve ağır ticari tüm sıfır araçlarda çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için gerekli değişikliklerin yapılmış olması gerekiyor. Bu konuya araç satıcılarının ya da aracı firmaların yanı sıra kiralama için filo araç seçimi yapan filo firmalarının da dikkat etmesi önem taşıyor.

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