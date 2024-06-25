Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: 4 yılda kişi başına ödenen vergi tutarında çarpıcı artış

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2019 yılından bu yana kişi başına ödenen vergi oranının yüzde 55, 4 artarak 2 bin 222 dolar olduğunu belirtti.

2019 yılında kişi başına ödenen vergi tutarı bin 430 dolar olurken 2023 yılında kişi başına ödenen vergi tutarı 2 bin 222 dolar oldu. 4 senede dolar bazında kişi başı ödenen vergi oranı yüzde 55, 4 arttı.

Bingöl, vergi ödeme tutarının artmasına ilişkin hükümeti eleştirerek, "Vatandaş varını yoğunu vermiş, dolar bazında bile 4 yıl önceye göre %55,4 daha fazla vergi ödemiş. Vatandaştan daha neyini vermesini bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün açıklaması şu şekilde:

"Yıllık ortalama dolar kurunu esas alarak yaptığım hesaplamalara göre; 2019 yılında kişi başına 1.430 dolar vergi öderken, 2023 yılında kişi başına 2.222 dolar vergi ödemişiz. Yani sadece 4 yılda dolar bazında %55,4 oranında daha fazla vergi ödemek demektir bu. Yeni vergi getirenlere, vergi zammı planlayanlara soruyorum şimdi: "Vatandaş varını yoğunu vermiş, dolar bazında bile 4 yıl önceye göre %55,4 daha fazla vergi ödemiş. Vatandaştan daha neyini vermesini bekliyorsunuz?"