Bakan Mehmet Şimşek’ten Yalçın Karatepe’yle görüşmesi hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile dün bakanlıkta bir araya gelmiş; bu görüşme 4 saat 15 dakika sürmüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan CHP’li Karatepe, "Asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik" demiş, "Asgari ücretin artırılacağına ilişkin bir izlenim edinmediğini" ifade etmişti. Karatepe bu görüşmede vergide adaletin sağlanması, TÜİK verilerinin doğru açıklanması gibi çeşitli görüşleri dile getirdiklerini belirtmişti.

AKP’Lİ ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

Eski bakanlardan ve AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’nin ekonomi heyetini ağırlaması hakkında X hesabından yazılı açıklama yaptı. Karatepe’nin açıklamalarını hedef alan Çelik, X hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum. CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu bir diyalogda değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir.”

ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

AKP’li Çelik’in bu açıklamasını alıntılayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de CHP’li Karatepe’nin basın toplantısında söylediklerini hedef aldı.

Şimşek’in açıklaması şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm. Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez.”