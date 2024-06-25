'AKP ile ortak program' iddialarına yanıt... CHP lideri Özel: Bizim tek çalıştığımız program, bu enkazı nasıl kaldıracağımız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel konuşmasına geçmeden önce, Eski HDP Milletvekili ve Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın CHP'ye katıldığını duyurdu. Doğan'a rozetini CHP lideri Özel taktı.

Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinde bir partiyle değil ama Türkiye ittifakı yaptık dedik. O ittifaka herkesi davet etmeye devam edeceğiz. Türkiye ittifakı biraz daha gelişiyor. 15 ve 26. Dönem Milletvekili, eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan bugün baba ocağına dönüyor, PSAKD ve Harita Kadasto Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu görevlerinde bulundu." dedi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ YANGINLARA İLİŞKİN

İçişleri Bakanı'nın ilk gün yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı meselenin bir anız yangınından kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Çok sayıda bağımsız kuruluşun yazdığı raporlar DEDAŞ'ın inanılmaz ihmallerini anlatıyor. 15 maddelik raporda yangın çıkması için etraftaki otların yanması için ne gerekiyorsa yapıldığını, ufacık tedbirlerin alınmadığını, yandaki araçların budanmadığını DEDAŞ'ın bu yangına davetiye çıkardığını gösteriyor bu raporlar.

DEDAŞ herhalde bu bölgenin en çok şikayet ettiği kurumdur. Sayaç okunmadan kesilen yüksek faturalardan tutun çiftçiye ait trafoların haczine elektrik kesintilerine, elektrik altyapısının yenilenmemesine sayısız şikayet var. En çok Şanlıurfa'da var. DEDAŞ'ın oraya ettiğini kimse etmiyor. Şanlıurfa'yı bu kavurucu sıcakta elektriksiz dolayısıyla susuz bırakıyor. Sağlık hakkını tehdit ediyor. Solunum cihazlarını diyaliz hastalarına bağlı hastaların yaşamını riske atıyor.

15 can gitmiş, DEDAŞ'ın ihmalinden kaynaklanıyor. Bu sıcak havada sağlık tehdit altında ve itirazlarımıza rağmen yenileştirme yapılmıyor. Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili yapılacak iş başkadır, bir şehrin elektrik kullanımı için yapılacak iş başkadır. Bu orman yangınlarının tümünün araştırılması lazım.

"1 AY ÖNCE AÇIKLADIKLARI TASARRUF TEDBİRLERİNE UYULMAMIŞ"

Açıkladıkları tasarruf paketinin hepsini yapsalar 100 milyar TL, yani bütçenin yüzde 1'i ediyor. Ama ne diyorlar; işçiye, çalışana zam yapmayalım tasarruf edelim. Haberleşme gideri bir ayda 150 milyon TL artmış. Taşıt kiralama giderleri bir yıl öncesine göre yüzde 80 artmış. Bir ay önce açıkladıkları tasarruf tedbirlerine hiçbir şekilde uyulmamış.

Bütçeden sadece faize ödenecek olan para 1.3 Trilyon bu para da yapacakları tasarrufun 13 katı. Hiçbir şey gerçekleşmiyor.

"650 BİN KONUT SÖZÜ VERİLER 75 BİN KONUTU BİTİREBİLDİLER"

6 Şubat depreminin üzerinden 16 ay geçti. Malatya'da konteyner kentleri gördüm. İlçelerde 16 ay geçmesine rağmen Malatya'da kimsenin yüzünün gülmediğini söylemeliyim. 650 bin konut sözü verenler bundan oy alanlar sadece 75 bini konutu bitirebildiler.

Malatya'da evini kaybeden 100 kişiden 94'ü sıcakta, çadırda ya da konteynerdeler. Her ay 25-20 bin konut teslim edeceğiz diyenler tüm şehirlerde 2500-3000 bin ev teslim edebilmişlerdir. Biz onlar söz verirken bunun mümkün olmadığını söylemiştik. İşin kötüsü bu ay kira yardımı da bitiyor. Aldığımız bilgi, kira yardımını uzatmayı düşünmedikleri.

"BİZİM ÇALIŞTIĞIMIZ TEK PROGRAM BU ENKAZI NASIL KALDIRACAĞIMIZ"

Konut kirasında yüzde 125 yıllık artışla, Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. Herkes önlem aldı. Bizimkiler önlem alamadı enflasyon fırladı. Beğenmediğin Macaristan'da bu artış yıllık yüzde 12. Avrupa'da ise yıllık artış yüzde 3-4 düzeyinde. Biri çıkıyor diyor, Avrupa Birliği'ne girmek varken Şangay İşbirliği'ni öneriyor. Şimdi yüzde 20 stopajı ev sahibinden alacağız diyorlar. Her ev sahibi zengin değildir. Tek geliri ev kirası olan insanlar var. Yüzde 20 stopaj getirirse size söylüyorum, o evin kirası 24 bin TL olacak.

22 yılın sonunda ülkeyi batırmaktan beter etmişler. Bizim çalıştığımız tek program var iktidara geldiğimizde bu enkazı nasıl ortadan kaldıracağı onu çalışıyoruz. Dün Sayın Karatepe, Sayın Şimşek ile görüştü.

Siyaset hem müzakere hem mücadele işidir. Düne kadar siz değil miydiniz, CHP hep eleştiriyor ama çözüm önermiyor diye?

Biz dünkü görüşmede şunu söyledik. Bu krizi emekliler, emekçiler, çiftçiler, buğday üreticisi yaratmadı, esnaf da yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken, yönetemeyenler yarattı. Memleketi enflasyona ittirenler yarattılar. Bu krizi yüzde 170'e çıkaranlar yarattı. Şimdi kemer sıkalım diyorsunuz. Esnaf, işçi kemer sıkacak senin yandaşların sıkmayacak. 10 bin lira emekli maaşı olmaz dedik.

Geldiklerinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor. Her ay 5 çeyrek altın emeklinin cebine girmiyor. Asgari ücret 17 bin lira ve verdikleri günden bu yana yüzde 25 erimiş durumda. Bakır borudan enflasyon hesaplıyor, gıda ürünlerinden hesaplamıyorlar. Seçimden önce asgari ücrete 4 kez zam düşünebiliriz derken bugün zam olmayabilir diyorlar.

Sorduk bu konuda bir netlik yok. Emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekmeden, asgari ücrete enflasyon oranında iyileştirme yapmadan olmaz. Kuru üzüme de fındığa da maliyetinin altında taban fiyatı verecekler. Bu rakamlar da güncellenmelidir. Esnaf borcunu kapatmak için kredi kartından çekiyor. Faizden alınan vergi düşürülmeli. Esnaf ve çiftçi kredi kartını işi için kullanmışsa faiz ödemesi bir kere olsun sıfırlanmalıdır.

'GEÇİNEMİYORUZ' MİTİNGİNE ÇAĞRI

Özel, 30 Haziran'da Gebze'deki "Geçinemiyoruz" mitingine katılım için çağrıda bulundu.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Grup konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Sayın Devlet Bahçeli rahatsızlanmış, çok üzüldüm. MHP ile ilgili konuşmayı o yüzden atladık. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.