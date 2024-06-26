İran'da sel: 2 kişi kayıp, 18 yaralı

İran'da meydana gelen sel felaketinde 2 kişi kayboldu, 18 kişi ise yaralandı.

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İran'da sel: 2 kişi kayıp, 18 yaralı

İran'ın Mazenderan eyaletinde Tilar Irmağı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 2 kişi kayboldu, 18 kişi yaralandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mazenderan eyaletine bağlı Sevadkuh İlçesi Kaymakamı Ramazan Gulami, konuya ilişkin bilgi verdi.

Gulami, "Dün gece saatlerinde Sevadkuh'da meydana gelen selde 18 kişi yaralandı." dedi.

Tilar Irmağı'nın taşması sonucu bölgede çok sayıda ev ve tarım arazisinin zarar gördüğü selde, 2 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Mazenderan Kızılay Başkanı Gulamali Fehari, 15 ve 45 yaşlarındaki 2 kadının suya kapılarak kaybolduğunu söyledi.

Fehari, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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