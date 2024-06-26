Sürücü yavru kedileri ezdi, anneleri başlarından ayrılmadı

Eskişehir’de bir şahıs otomobili ile 2 yavru kedinin üzerinden geçerek can vermesine neden oldu. Olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde anne kedinin yavrularının yanına koşarak gelmesi ve başından ayrılmaması yürek yaktı. Şahıs hakkında polis ekiplerinde işlem başlatıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’in Dede Mahallesi Çoban Çeşme Sokak’ta dönüş yapan otomobil, yol üzerinde bulunan 2 yavru kedinin üzerinden geçmiş, talihsiz hayvanlar olay yerinde can vermişti. Kaza yerine koşarak gelen ve yavrularını ölmüş halde gören anne kedi ise çevredeki vatandaşların beyanına göre uzun süre bölgeden ayrılmadı.

Anbean güvenlik kamerasına yansıyan olayla alakalı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalarda iki yavru kedinin ezildiği, aracın durmadan yoluna devam ettiği olayda araç sürücüsü tespit edilerek hakkında gerekli işlemler uygulandı.

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Kaynak: İHA

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Eskişehir Kedi Hayvan Hayvan katliamı hayvan hakları
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